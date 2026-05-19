У ніч на 19 травня (з 18:00 18 травня) противник атакував 209 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецької області, Гвардійське – ТОТ Криму.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 180 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу “Пародія” на півночі, півдні та на сході країни.



Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.



Атака триває, в повітрі декілька ворожих БпЛА.



