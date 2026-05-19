Міноборони РФ заявило про початок ядерних навчань, які пройдуть з 19 до 21 травня.

За повідомленням росЗМІ, буде залучено понад 64 тис. особового складу, понад 7800 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, у тому числі понад 200 ракетних пускових установок, понад 140 літальних апаратів, 73 надводні кораблі та 13 підводних човнів, з яких 8 ракетних підводних човнів.

Нагадаємо також, що Білорусь, яка має російську ядерну зброю, заявила в понеділок, що її збройні сили розпочали навчання з її розгортання в польових умовах.