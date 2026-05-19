Держави-члени Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) затвердили в Женеві Pandemic prevention, preparedness and response accord або Угоду про запобігання, готовність та реагування на пандемії. Документ спрямований на покращення глобальної готовності до майбутніх надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров’я.

Про це повідомляє SWI.

На щорічній Асамблеї ВООЗ делегації ухвалили договір без голосування. Голова засідання запитав, чи є заперечення. Оскільки ніхто не висловився, він оголосив документ ухваленим.

Згідно з договором, у разі нової пандемії буде забезпечено координоване постачання захисних засобів, посилено моніторинг захворювань у людей і тварин, а також передбачено передачу технологій, щоб ліки та вакцини могли вироблятися, зокрема, в найбідніших країнах.

Нова система також має гарантувати оперативне виробництво вакцин та справедливий розподіл між країнами з обмеженими ресурсами. Конкретні механізми реалізації документа ще потрібно узгодити.

Хоча Сполучені Штати не брали участь у прийнятті договору, її учасники заснували нову робочу групу для розробки Додатка про механізми нової системи доступу до PABS, до «патогенів та порядку спільного використання отриманих на їх основі досягнень у сфері протидії пандеміям» (pathogens and benefit sharing).

