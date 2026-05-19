У 2025 році в Україні зареєстрували 436 випадків інфікування хантавірусом, а за перші три місяці 2026 року — 63 випадки. Загалом за останні три роки найбільша кількість заражень була у Сумській, Львівській і Чернігівській областях.

Про це в Центрі громадського здоров’я повідомили у відповідь на запит hromadske.

Так, у 2025 році фахівці виявили 436 випадків зараження хантавірусом, і 428 з них були у Сумській області, ще по 2 — у Львівській та Чернігівській, та по 1 — у Харківській та Черкаській областях.

За перші три місяці 2026 року уже було 63 випадки хантавірусу, з них 58 — у Сумській, 3 — у Чернігівській та по 1 — у Кіровоградській та Вінницькій областях.

У 2024 році в Україні зареєстрували 3 випадки хантавірусу, з них 2 — у Львівській та 1 — у Харківській.

У 2023 році тричі виявляли хантавірус, по 1 випадку — у Львівській, Київській та Запорізькій областях.

У ЦГЗ зазначили, що у 2023-2026 роках найбільша кількість заражень хантавірусом була у Сумській, Львівській та Чернігівській областях.

Проте у Центрі наголошують, що усі ці випадки — це штами, передаються від гризунів до людини. А штам хантавірусу Andes, який здатен поширюватися від людини до людини, на території України не фіксували ще ніколи.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україна є природним осередком циркуляції хантавірусів.

