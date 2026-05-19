Уряд Гренландії заявив у понеділок, що у важливих переговорах зі Сполученими Штатами щодо майбутнього цієї території досягнуто прогресу, але гігантський острів, якого прагне президент Дональд Трамп, ніколи не буде виставлений на продаж.

Спеціальний посланник США Джефф Лендрі, призначений Трампом минулого року для просування американського контролю над Гренландією, прибув до Нуука в неділю та зустрівся в понеділок з прем’єр-міністром Єнсом-Фредеріком Нільсеном та міністром закордонних справ Муте Егеде, повідомляє Reuters.

«Ми вважаємо, що є прогрес, і з боку Гренландії ми зосереджені на пошуку рішення, яке буде вигідним для всіх нас, і найголовніше, щоб не виникло загроз анексії, захоплення або купівлі Гренландії та гренландського народу», – сказав Нільсен журналістам після зустрічі з Лендрі.

Лендрі не робив жодних негайних заяв місцевим ЗМІ в неділю, оскільки він повідомив місцевим ЗМІ, що він там, щоб «слухати та вчитися».

Заява Трампа про те, що США повинні придбати або контролювати Гренландію, напівавтономну данську територію, викликала напруженість між Вашингтоном і Копенгагеном, які є членами-засновниками НАТО, і в цілому по всій Європі.

«Вони попросили про зустріч, і ми пояснили нашу ситуацію та позицію, а також те, що у нас є деякі червоні лінії – ми не продамо Гренландію, ми володітимемо Гренландією назавжди», – сказав Егеде.

Прагнучи заспокоїти напруженість, Гренландія, Данія та США на початку цього року домовилися провести дипломатичні переговори високого рівня для вирішення кризи, хоча результати цих переговорів ще не представлені.

Сполучені Штати хочуть посилити свою військову присутність у Гренландії та зробити її частиною запланованої Трампом системи оборони «Золотий купол» від ядерного нападу.

Наразі США мають одну діючу базу в Гренландії – космічну базу Пітуффік на північному заході, що менше, ніж приблизно 17 об’єктів у 1945 році, коли тисячі американських військовослужбовців обслуговували об’єкти по всьому острову.