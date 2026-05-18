Білорусь, яка має російську ядерну зброю, заявила в понеділок, що її збройні сили розпочали навчання з її розгортання в польових умовах.

«Під час навчань, у співпраці з російською стороною, планується відпрацювати доставку ядерних боєприпасів та їх підготовку до застосування», – йдеться у заяві Міністерства оборони Білорусі, передає Reuters.

У ньому йдеться, що навчання перевірять готовність військових до розгортання ядерної зброї в різних районах країни.

«Акцент буде зроблено на відпрацюванні скритності, переміщенні на значні відстані та розрахунках використання сил і техніки», – йдеться у повідомленні міністерства.

Білорусь межує з Росією, Україною та трьома державами НАТО.

Президент Олександр Лукашенко погодився у 2023 році – через рік після вторгнення Росії в Україну – розмістити російські тактичні ядерні ракети. Президент Росії Володимир Путін чітко дав зрозуміти, що Москва зберігає контроль над їх використанням.

Протягом усього конфлікту Путін нагадував про ядерну міць Росії, що Захід сприйняв як попередження не втручатися надто глибоко на підтримку України.

Минулого тижня Путін заявив, що Росія розгорне свою нову ядерну ракету «Сармат» до кінця року, і що Москва продовжить модернізацію своїх ядерних сил.

Білорусь заявила, що нинішні навчання не спрямовані проти жодної іншої держави та не становлять загрози безпеці в регіоні.

