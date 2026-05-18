Учасник Brave1 створив першу українську керовану авіаційну бомбу, яка вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування.

Про це сьогодні, 18 травня, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, передає Інше ТВ.

«Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску.

Бойова частина — 250 кг. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Зараз пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни», – зазначив Федоров і додав, що незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.

Як повідомляло Інше ТВ, Україна випробувала ШІ-турель для перехоплення російських дронів, – Федоров (ВIДЕО)