Круїзний лайнер MV Hondius, на борту якого стався спалах хантавірусу, у понеділок має прибути до порту Роттердама для дезінфекції та проведення карантинних заходів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

На борту судна залишаються 25 членів екіпажу та двоє медичних працівників. Влада Нідерландів готує для них карантинні умови, зокрема окремі центри для іноземних моряків. Поки невідомо, чи проходитимуть вони повний рекомендований 42-денний карантин.

Спалах хантавірусу на судні вперше зафіксували 2 травня, коли ВООЗ отримала повідомлення про групу важких респіраторних захворювань серед пасажирів. На момент початку інциденту на борту перебували близько 150 пасажирів та членів екіпажу з 23 країн.

За даними Reuters, від початку спалаху померли троє людей – подружжя з Нідерландів та громадянин Німеччини. Судно мало завершити маршрут біля Кабо-Верде, однак пасажирам заборонили сходити на берег через загрозу поширення вірусу.

У ВООЗ наголосили, що ситуація не схожа на пандемію COVID-19. Хантавірус переважно передається через гризунів, хоча у рідкісних випадках може поширюватися між людьми під час тривалого тісного контакту. Поточний спалах пов’язують із вірусом Анд, який раніше циркулював в Аргентині та Чилі.