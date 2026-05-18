Про смерть Степана Кубіва повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Степан Кубів був депутатом трьох скликань Верховної Ради, а за часів пʼятого президента Петра Порошенка обіймав посади віцепрем’єр-міністра та міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Йому було 64 роки.

“Степан Іванович пройшов великий професійний шлях, працював у парламенті та уряді, залишаючись відданим інтересам держави. Його досвід і внесок назавжди залишаться в історії нашої країни”, – написав Стефанчук.

Кубів народився 1962 року в Тернопільській області. Працював у банківському секторі, згодом був депутатом Львівської обласної ради. Після Євромайдану Кубів очолював Національний банк України, а пізніше став першим віцепрем’єр-міністром в уряді Володимира Гройсмана.