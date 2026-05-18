Будете сміятися, але ця новина дійсно облетіла світові медіа, що, звичайно, доводить увагу до України, а не значення самого Єрмака, але й друге теж, бо у ролі очільника ОП Андрій Єрмак встиг поручкатися з більшістю світових лідерів.

Але, якщо чесно, чи могли ми уявити собі навіть рік назад, що така новина взагалі буде? А тепер все, що стосується Єрмака – новина. Відставка, підозра, арешт, навіть те, що не зібрали заставу в перший день, і Єрмак провів всі вихідні і СИЗО – теж новина.

Зранку стало відомо, що За Єрмака внесли повну суму застави – 140 млн.грн.

І ось він вийшов.

Пом’ятий, його ніхто не зустрічає, крім журналістів і охорони. Він ще не сам несе свої речі і сідає у дороге авто, але хіба це можна порівняти з тим лоском, який був у кожному його русі раніше. Слідкуємо далі.

