Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд відправив колишнього голову ОП Андрія Єрмака на 60 діб під варту із правом застави у 140 мільйонів гривень. Народ тріумфує, бо за роки “правління” саме Єрмак став уособленням зла і всього, що не подобалося і дратувало людей у владі. Так чи інакше, те, що відбувається зараз, сприймається переважною більшістю як прояв справедливості і надія на те, що для представників влади це стане хорошим уроком.

З цієї позиції – безумовно. Сподіваємось, що для майбутніх чиновників стане аксіомою: яким би всемогутнім ти сам собі у своєму селі не здавався, тепер будеш пам’ятати, що у будь-якої всемогутності є час і межа. Але попри задоволення колективного его, ображеного самим існуванням подібної концентрації влади і вседозволеності, є питання, не менш важливі для майбутнього держави. І одне із них – саме це: чи важлива юридична чистота у звинуваченні особи такої ваги, якщо всі ми переконані – винен. У цьому чи іншому, але винен. Погодьтеся, суть же ж не в “Династії”, а в катастрофічному дефіциті справедливості навколо. Зараз ми маємо справу з перенесенням своїх емоцій на конкретну фігуру задля задоволення жаги справедливості і помсти за колективне приниження. Інша справа, що ми, як колективне суспільне несвідоме, змучене війною, маємо умовне право на таку слабкість, то система правосуддя – однозначно ні.

Що насторожує у цьому всьому? Непрофесійність звинувачення, що може обернутися розвалом справи і черговою хвилею суспільного розчарування. Ось одне із зауважень колишнього прокурора САП Станіслава Броневицького”

“Прослухав уважно вчарашнє судове засідання, а саме виступ прокурора з приводу необхідності застосування запобіжного заходу щодо колишнього керівника ОП Єрмака.

Прокурор годину зачитувала клопотання, перестрибувала з тому на том, розповідаючи про те, як фінансувалось будівництво резиденції “Династія”.

Я почув прізвища Міндіч, Чернишов, Квеленкова, Медведєва, Лисенко, Сіранчук, Опальчук, але жодного разу не почув прізвище Єрмак.

Можна по-різному відноситись до цієї особи і він точно за час своєї роботи в ОП напрацював на підозру.

Але для себе я виснував, що слідством не здобуто жодного прямого доказу щодо Єрмака, його участі у фінансуванні будівництва та, відповідно, легалізації коштів.

Жодної дії, яку він вчинив з коштами, здобутими Міндічем та Чернишовим, прокурором не вказано.

Факт будівництва для нього резиденції #2 не є автоматично складом злочину, передбаченого ст. 209 КК України.

Для цього слід вчинити одну з дій, яка передбачена диспозицією ч.1 цієї статті: набуття, володіння, використання, розпорядження.

Факту набуття, факту володіння, факту використання або ж факту розпорядження коштами доказами не підтверджено.

Єдине, що є – контроль будівництва, вибір дизайну. Але поки що в нашій країні ці діяння не криміналізовані”.

Ось про що мова, і це тільки одне із фахових зауважень. Сьогодні ми смакуємо подробиці, які були оприлюднені під час судових засідань, про ворожок і водіїв, і це теж досвід для прийдешніх поколінь чиновників. Але переповідаючи подекуди шокуючі відкриття, не будемо забувати, що мета правосуддя у іншому. І несправедливість щодо важковиків николи не обернеться справедливістю для “маленьких українців”. Тож обвинувачення повинно бути бездоганним, щоб не розчарувати всіх нас кінцевим резуьтатом.

А щодо цікавих подробиць про Єрмака, їх дійсно було озвучено під час засідань ВАКС досить багато. За всіма і не встигали, тож ІншеТВ пропонує вам репортаж BBC News Україна, де зібрано багато особистих і не особистих деталей життя колишнього “візіря”.

12 травня. Вівторок

У костюмі Tom Ford, накрохмаленій сорочці та вервицею браслетів-амулетів на лівій руці колишній голова ОП Андрій Єрмак заходить до зали №10 антикорупційного суду.

Півсотні журналістів, які вже з пів години чекають на нього тут, одразу ж зустрічають Єрмака запитаннями.

“Що очікуєте сьогодні?” – насамперед цікавляться у ексголови ОП.

“Чесного і справедливого суду”, – кидає він у відповідь.

“Прокурори будуть клопотати про 180 мільйонів гривень застави. Якщо суд клопотання підтримає, маєте такі гроші?” – продовжують журналісти.

Однак він це ігнорує.

Після нетривалої паузи, під час якої Єрмак та його адвокат Ігор Фомін вирішують технічні деталі засідання із судовим розпорядником, своє питання ставить і BBC News Україна.

“Андрію Борисовичу, а як ваш настрій загалом: сьогодні та вчора?” – лунає у бік Єрмака. Пізно ввечері напередодні НАБУ та САП саме оголосили йому про підозру.

На мить замислившись та спершись на трибуну, Єрмак зазначає, що він “тут (в Україні – Ред.) з самого початку повномасштабного вторгнення”.

“Тому… Країна у війні, – знизуючи плечима каже він та додає: – (Я – Ред.) зібраний. (Настрій – Ред.) нормальний”.

Так само знизуючи плечима колишній голова ОП відповідає і на наступне питання BBC News Україна про те, чи стало здивуванням для нього вручення підозри увечері 11 травня.

“Я думаю, що ви почуєте під час розгляду всі наші коментарі з цього приводу”, – резюмує Єрмак, поки його адвокат нервово намагається сховати ручку, якою кілька хвилин до цього підписував документи.

У залі зависає мовчазна пауза, під час якої помітно нервує вже і сам Єрмак, хоч і усіляко хоче приховати це.

Намагаючись не дивитись у бік численних камер, він зрештою вирішує вийти разом зі своїм адвокатом у коридор та повертається назад лише за кілька митей до початку засідання.

Майже одразу стає зрозуміло: запобіжний захід Єрмаку сьогодні не оберуть.

Звертаючись до судді, адвокат ексголови ОП Ігор Фомін наголошує: у справі – 16 томів, кожен з яких близько 260 сторінок, і він як захисних ще не встиг з ними ознайомитись.

“Ми не мали фізичної змоги їх прочитати, тож сторона захисту не може належним чином виконувати свої функції, а отже, порушене право на захист і на справедливий суд”, – підкреслює він.

Суддя Віктор Ногачевський бере цей аргумент до уваги, але так само пристає і на пропозицію прокурорів САП заслухати у нинішньому засіданні лише їх доводи та аргументи.

Основна частина виступу обвинувачення багато нових деталей щодо ролі підозрюваного у можливих корупційних оборудках навколо зведення коштовного кооперативу “Династія” не розкриває.

Більшість із них уже були оприлюднені напередодні у відео, опублікованому на каналі НАБУ.

Натомість частина, де прокурори САП пояснюють судді можливі ризики, пов’язані зі свободою дій і пересування Єрмака, відкриває чимало цікавих, а інколи навіть неочікуваних моментів.

По-перше, за словами слідства, офіційні доходи колишнього голови ОП не відповідають способу його життя. Мовляв, Єрмак живе дорожче, ніж це б могли забезпечити йому кошти та активи, відображені у його декларації.

По-друге, частина інформації про перетин ексочільником Офісу президента державного кордону була видалена із відповідних систем невстановленими особами.

Із низки держреєстрів, за словами прокурорів САП, також було видалено дані про його власність.

По-третє, Єрмак у повсякденному житті вдавався до активних засобів конспірації.

“Здебільшого у чатах його називали або Р2 або максимум АБ. Є буквально кілька чатів, де повністю називалось його прізвище чи повне імя по-батькові. У осіб, які не були до нього наближеними, він був підписаний як LL, щоб зменшити ризик ідентифікації у разі потрапляння мобільних пристроїв стороннім особам”, – зазначила прокурорка САП Валентина Гребенюк.

По-четверте, Єрмак міг впливати на діяльність СБУ. Про це, за словами прокурорів, свідчать документи, виявлені 24 грудня 2025 року під час обшуку у водія ексголови ОП В’ячеслава Абрамова. Зокрема, аркуші А4 із написами “СБ программа максимум”, “СБ средняя программа”, “СБ программа минимум”.

За версією слідства, це – “плани щодо призначння на керівні посади в СБУ низки осіб”, деякі з яких “обіймають ці посади і станом на зараз”.

По-п’яте, окрім СБУ Єрмак намагався мати вплив у низці інших правоохоронних та державних установ. Про це так само може свідчити знайдений у водія аркуш із назвою “Поддержка сторон”, де, зокрема, перелічувались СБУ, ДБР, Генпрокуратура, РНБО та Мінфін.

По-шосте, у телефоні водія Єрмака знайдено “досить неформальну переписку” із одним із топів СБУ Олександром Покладом, зокрема про зустріч 10 грудня 2025 року. За словами прокурорів САП, Абрамов пропонував йому поспілкуватись із неназваною особою.

“Пропонувалося, щоб особа залишилася в машині, а Поклад сів до неї спілкуватися”, – стверджують прокурори САП.

По-сьоме, за вказівкою Єрмака міг чинитись тиск на експертку, за допомогою якої слідство намагалось провести оцінку об’єкта R2, що полягав у погрозах їй та сталкерінгу з боку невідомих осіб.

По-восьме, Єрмак, ймовірно, був причетний до призначення на вищі посади в державі низки осіб що обговорював з контактом “Вероника Феншуй Офис”, якій надсилав для аналізу дати народження кандидатів.

За версією слідства, у такий спосіб, зокрема, призначено в ОП Олега Татарова. Також Єрмак консультувався щодо призначень прем’єра, генпрокурора, міністра охорони здоров’я та голови Державного управління справами.

По-дев’яте, кум Єрмака та народний депутат Микола Тищенко у вересня 2023 року скаржився водієві Єрмака на те, що той, “його відсторонює, хоча Єрмак є його другом”.

За словами, прокурорів Тищенко також писав Абрамову, що “Єрмак вже в космосі, що він – мультимільйонер і наводив факти, де, на його переконання, здійснювалось розкрадання значних сум коштів – мільярдів гривень, – а йому навіть не дали під кураторство Закарпатську область”.

13 травня. Середа

У тому самому костюмі Tom Ford, тій самій накрохмаленій сорочці та тією самою вервицею браслетів-амулетів на лівій руці колишній голова ОП Андрій Єрмак прямує до ВАКС у супроводі охоронців.

За кілька хвилин до цього до будівлі зайшов його адвокат Ігор Фомін із тими самим 16 томами матеріалів справи.

“Встигли ознайомитись з документами за вчорашній вечір, сьогоднішню ніч та ранок?” – цікавиться у Фоміна BBC News Україна.

“У міру можливостей”, – усміхається у відповідь він.

На вулиці починається мряка, але це не зупиняє BBC News Україна поспілкуватись і з самим Єрмаком.

“Якщо суд вирішить сьогодні взяти вас під варту, чи готові ви до такого розвитку подій?” – перше, що запитує авторка цього тексту у підозрюваного.

“Ви питаєте людину, яка залишилась 24 лютого в Україні…”, – вкотре починає розповідати він.

BBC News Україна звертає увагу Єрмака на те, що він повторюється. Він цього не заперечує.

“А ви встигли ознайомитись із матеріалами справи?” – питає авторка цього тексту.

“Ну, наскільки це було можливо за такий короткий час, але в мене професійний адвокат”, – зауважує Єрмак.

“А чому він тільки один при такому обсязі процесуальних документів?”, – цікавиться BBC News Україна.

“Ну, це його рішення. А так, то працює група адвокатів”, – пояснює екскерівник ОП.

“Чому у вас немає групи підтримки разом із вами?” – запитує BBC News Україна у Єрмака, але відповідати на це питання він відмовляється.

На відміну від попереднього дня, журналістів до зали спершу не пускають: ще напередодні прокурор САП клопотала у судді про закритий формат частини засідання через чутливу інформацію, що може міститись у її виступі.

Тож поки суд триває за зачиненими дверима близько півсотні журналістів змушені чекати у, на перший погляд, доволі просторому, але як виявилось затісному для такої кількості людей холі на першому поверсі ВАКС.

“Шановні ЗМІ, пройдіть, будь ласка, на другий поверх! Не створюйте натовп! Учасники інших судових процесів не можуть пройти до своїх зал через ваше скупчення!” – щопівгодини повторювали медіа судові розпорядники.

Однак більшість ЗМІ наполегливо продовжували стояти там, де і були. Як виявилось, не дарма, адже в якийсь момент суддя оголосив перерву у закритій частині засідання і Андрій Єрмак вийшов у той самий хол.

Десятки піднятих рук із камерами та телефонами, що одразу ж оточили його, створили ефект концерту, коли співак саме має виконати свій найпопулярніший хіт і всі завмерли в очікуванні, щоб зафіксувати цей момент.

Андрій Єрмак і справді почав знову розповідати вже відому за ці два дні багатьом тезу, про те, що він “залишався в Україні з 24 лютого” і що “важливо, аби суд був незалежним” і він це “хоче показати на своєму прикладі”.

Але питань журналістів виявилось більше, аби цих відповідей було достатньо. Тож Єрмак взявся до “важкої артилерії” та почав нагадувати присутнім про свої поїздки на фронт.

“А вас суспільство поважає? Бо я вас не поважаю” – вигукнув до нього один із присутніх у натовпі.

“А ви все суспільство?” – апелював Єрмак у відповідь та додав, що навіть не хоче відповідати на таке питання.

У якийсь момент перерва у засіданні закінчилась так само швидко, як і розпочалась. Тож Єрмак, помітно видихнувши, швидко повернувся до зали, а журналісти продовжили у очікуванні своєї черги тіснитись у ВАКС на першому поверсі.

“Шановні ЗМІ, не стійте всі тут! Підніміться на другий поверх! Поки не закінчиться тривога, відкрита частина засідання не розпочнеться!” – знову спробували переконати журналістів не створювати натовп судові розпорядники, але більшість так само продовжила стояти там, де стояла.

Серед неї виявились не лише представники класичних медіа, а й блогери, вільні відвідувачі, а також ексконтррозвідник Роман Червінський, який, як стане відомо пізніше, прийшов із бажанням виступити у судовому засіданні із фактами впливу Єрмака на важливі державні та правоохоронні органи.

Напередодні, 12 травня, у Червінського з Єрмаком навіть виникла суперечка під час однієї з перерв у засіданні.

“Давно не бачив вас, пане Романе. Останній раз – у 2019 році, коли мій брат представляв вас як свого побратима “Яструба”, – звернувся ексголова ОП до ексконтррозвідника, побачивши його серед присутніх у залі.

“Так, а потім Дмитро Штанько, який записав вашого брата, який збирав за кожну зустріч з вами по 10 тисяч доларів, виявився на фронті і загинув через вас”, – кинув у відповідь Єрмаку Червінський.

Та повернімось до засідання 13 травня, адже не встигла розпочатись відкрита частина судового слухання, як знову стався неочікуваний поворот подій.

У якийсь момент у залі з’явилась одіозна “журналістка” Ірма Крат, яка принесла Єрмаку “ікону своєї мами” та вимагала передати її йому, аби “вона його захищала, бо він багато хорошого зробив для України”.

Ця ікона таки опинилась на столі перед підозрюваним та простояла на цьому місці усю решту судового засідання.

Як і попереднього дня, цього разу теж не обійшлось без згадок про астрологиню “Вероніку Феншуй Офис”, з якою, за версією слідства, Єрмак нібито радився щодо важливих державних призначень.

За словами прокурорки САП Валентини Гребенюк, під час обшуків детективи виявили у цієї жінки окремий телефон, який вона використовувала виключно для спілкування із абонентом “Андрей 2025”, яким, як вважає слідство, є Андрій Єрмак.

Зокрема, 24 грудня 2025 року, коли відбулись обшуки у водія Єрмака Вʼячеслава Абрамова, “Андрій 2025”, як зазначила прокурорка САП, надіслав “Вероніці Феншуй Офіс” повідомлення: “Клименко. Кривонос”, на що та відповіла, що протягом останніх місяців “Андрій 2025” не реагував на нападки та “побиття”, дозволяючи опонентам ескалювати ситуацію, та наголосила, що якби він почав щось робити, це була б не ескалація, а “елементарний самозахист”.

Також Анікієвич, за версією слідства, наголошувала Єрмаку, що “з кожною новою історією ситуація лише погіршується”, а також звертала увагу “Андрія 2025”, що “вже з’їли всіх його людей” і, якщо він продовжить мовчазну стратегію, почнуть “їсти” його самого.

У відповідь на це повідомлення, як стверджують слідчі, Єрмак написав: “Фіала, Українська правда, Ткач, Мусаєва, Железняк, Арахамія, Гончаренко. Я готовий на все”.

А “Вероніка Феншуй Офіс” серед іншого, як зазначає слідство, радила “Андрію 2025” подумати над виїздом за кордон.

У якийсь момент черга для виступу дійшла і до адвоката підозрюваного Ігоря Фоміна.

Свій виступ він розпочав зі слів, що справа проти Єрмака “є дуже знаковою для нашої держави і правосуддя”.

У своїх доводах захисник ексголови ОП наполягав, зокрема, на тому, що “Династія” є незавершеним будівництвом і право власності може бути не на конкретні об’єкти, а лише на земельну ділянку чи матеріали, які знаходяться на ній, а у його підзахисного таких прав нема.

“До чого тут Андрій Єрмак!?” – постійно повторював Фомін, обурюючись якістю врученої ексголові ОП підозри, яка, на його думку, складена у стилі “пишу що хочу”.

“Некоректність формулювань у повідомленні про підозру, а також будь-які припущення, які надає сторона обвинувачення, навіть не дають можливості стороні захисту спростувати цю інформацію, бо кого завгодно можна звинуватити у чому завгодно”, – обурювався Фомін.

Як і попереднього дня адвокат Єрмака вкотре звернув увагу судді на обсяг матеріал самої справи.

“Дали ці 16 томів по 250 сторінок. Я навіть в чаті GPT подивився, (скільки треба часу – Ред.) щоб просто це прочитати, (і він сказав – Ред.), що на це потрібно три дні! Я вже не кажу про час, який треба на те, щоб проаналізувати ці матеріали та надати їм оцінку”, – емоційно апелював до судді та прокурорки САП Фомін.

Адвокат Єрмака обурився якістю та кількістю обшуків, які слідчі провели у його підзахисного.

“Детектив навіть звернув увагу на кількість свічок у нього на столі і сказав, що вона на три стала більшою”, – зазначив Фомін та додав, що слідчі “по всій державі” шукають докази проти Єрмака, щоб “хоч щось було”.

Коментуючи можливий влив колишнього голови ОП на вищих посадових осіб, Фомін зазначив, що у Єрмака дуже широке коло спілкування, адже він “був спочатку багато років народним депутатом”.

“Ні-ні. Помічником депутата”, – усміхнувшись заперечив йому підзахисний.

“А я ж думав!.. Ну, вибачте”, – знітившись відповів йому Фомін та вже більш впевнено додав у сторону судді та прокурорки САП: “То що він позбавлений права після відставки (з поста голови ОП – Ред.) спілкуватись з людьми!?”

Захисник Єрмака обурився і розміром можливої застави у 180 мільйонів гривень, про які клопоче САП.

“180 мільйонів – це ж джип з грошима! Просто треба джип з грошима!”, – зауважував судді адвокат.

Сам Єрмак до цього неодноразово наголошував, що у нього не буде змоги власними силами внести таку застану, якщо її призначить суд.

Окремо адвокат навів судді низку листів-характеристик, які написали на підтримку Єрмака низка військових частин, які дякували йому за правову та іншу допомогу.

“Щотижня (після звільнення Ред.) він їздив на фронт і почав займатись тим, чим хотів займатись. Може він не мав раніше можливості на це, а зараз робить те, що йому по душі: займається людьми”, пояснив таку кількість схвальних відгуків Єрмака від військових Ігор Фомін.