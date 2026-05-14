Заступник помічника президента США Себастьян Горка заявив, що Дональд Трамп залишив інструкції для віцепрезидента Джей Ді Венса на випадок, якщо з ним щось трапиться і Венсу потрібно буде стати його наступником.

Про це посадовець розповів на подкасті Pod Force One, цитує Fox News.

«У шухляді Resolute Desk є лист, адресований віцепрезиденту, якщо з ним щось трапиться», – сказав Горка в середу в подкасті «Pod Force One».

Трамп стикався з неодноразовими погрозами життю, включаючи спробу вбивства лише кілька тижнів тому на вечері кореспондентів Білого дому, що викликало занепокоєння щодо безпеки президента.

Горка висловив сумніви в тому, що іноземні країни спробують усунути президента, оскільки Трамп відвідує важливий саміт у Пекіні.

«Усі хочуть визнання від цієї людини. Це найвпливовіша людина, яку ми бачили з часів таких людей, як Ейзенхауер. Чи не так? Це людина, з якою всі хочуть сидіти за одним столом, відвідувати державну вечерю, отримувати визнання», – сказав Горка.

«Ідея про те, що ви робите щось, що підриває ваше визнання, суперечить тому, чого вони хочуть».

«У нас є протоколи, повірте мені. Не ті, які я можу обговорювати, але у нас є протоколи», – додав він щодо листа.

Речник Білого дому вказав Fox News Digital на нещодавнє інтерв’ю Трампа, коли його попросили прокоментувати зауваження Горки про існування такого листа.

У січні Трамп заявив NewsNation, що має «дуже чіткі інструкції», якщо його усуне іранський режим.

«Наприклад, якби я був тут, і вони погрожували комусь, навіть не президенту, а комусь такому, як вони це зробили зі мною, я б точно вдарив їх дуже сильно», – сказав Трамп. «Що б не сталося, вони зітруть їх з лиця землі».

Згідно з Конституцією, віце-президент є першим у черзі на президентство. Закон про президентську спадкоємність 1947 року встановлює порядок після віце-президента, починаючи зі спікера Палати представників і тимчасового голови Сенату, а потім через відповідних посадовців Кабінету Міністрів.