На заставу за ексголову Офісу президента Андрія Єрмака внесли повну необхідну суму — 140 мільйонів гривень.

Про це інформує hromadske з посиланням на Вищий антикорупційний суд.

Поповнювати рахунок для внесення застави охочі могли і протягом вихідних, але ВАКС перевіряє наявність коштів у робочий день. Тож, попри активний збір коштів на заставу, 16 та 17 травня Андрій Єрмак провів у СІЗО.

Як повідомляло Інше ТВ, Суд арештував Єрмака із заставою у 140 млн.грн. Але ж грошей у нього немає…

