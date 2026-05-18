Російська державна пропаганда, зокрема телеканали, применшує масштаб української атаки на Москву. На це звернуло увагу видання “Агентство”.

Центральні російські канали присвятили події лише по хвилині, хоча часу вони мали достатньо для підготовки повноцінних сюжетів. При цьому вже о 12-й годині дня “Перший канал” заявив, що Росія дала “відповідь” на атаку України.

“На “Першому каналі”, “Росії-1″ і НТВ на початку випусків ведучі витратили близько хвилини на розповідь про подію, представивши її як таку, яка щойно трапилась”, — йдеться у повідомленні.

Ймовірно, атака дронів у ніч на 17 травня була наймасштабнішою: Міноборони РФ відзвітувало про 556 збитих дронів. Більше було 25 березня — тоді росіяни заявляли про 389 збитих безпілотників.

Окремо вказується, що українські удари стали хвилювати росіян більше, ніж сама війна. За даними опитування, 18% росіян назвали українські обстріли найважливішою темою тижня, тоді як “СВО” — 16%.

На цьому тлі Собчак жаліється на заборону для росЗМІ публікувати дані про прильоти.