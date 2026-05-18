Адміністрація Трампа дозволила закінчитися терміну дії винятку, який сприяв збільшенню обсягів продажу російської нафти, навіть попри те, що конфлікт з Іраном посилює занепокоєння щодо світових поставок нафти та зростання цін на пальне.

Закінчення терміну дії винятку фактично на даний момент завершує короткий період, протягом якого адміністрація пом’якшила санкції щодо частини російської нафти, дозволивши закупівлі, які в іншому випадку були б заборонені. Адміністрація Трампа видала перше звільнення від санкцій у березні, а друге — після того, як перше втратило чинність у квітні; обидва застосовувалися лише до частини російської нафти, яка вже була завантажена на танкери.

Ці звільнення від санкцій викликали суперечки, особливо серед європейських союзників, які вважають санкції необхідними для позбавлення Росії доходів від нафти та фінансування війни в Україні. Критики стверджують, що послаблення санкцій сприяло збагаченню Москви — навіть попри те, що воно обмежувалося нафтою, що транспортується морським шляхом — особливо на тлі стрімкого зростання цін на нафту.

Однак деякі країни, зокрема Індія та Індонезія, лобіювали адміністрацію Трампа щодо продовження дії винятків із санкцій, оскільки війна з Іраном та майже повне закриття Ормузької протоки щодня позбавляють світові ринки мільйонів барелів нафти.

