Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що продовжив винятки з нафтових санкцій проти Росії та Ірану після запитів “вразливих” країн, які постраждали від блокади Ормузької протоки.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на заяви Скотта Бессента під час слухань у Сенаті та інформацію “Європейської правди“.

Під час слухань перед бюджетним комітетом сенатор-демократ Кріс Кунс запитав міністра, чому адміністрація спершу відмовлялася продовжувати послаблення нафтових санкцій проти Росії, а потім таки поновила винятки з обмежень.

“Ваше Міністерство фінансів скасувало санкції щодо російської нафти, надавши їм додаткові 150 мільйонів доларів доходу щодня. І ці кошти йдуть не лише на вбивство українців, але й на те, щоб Росія використовувала свої прибутки для підтримки Ірану дронами та розвідданими, щоб вбивати наших військових…Чи можете ви коротко пояснити, чому послаблення санкцій щодо іранської та російської нафти є гарною ідеєю?”, – запитав Кунс Бессента.

На це міністр визнав, що Росія отримала прибуток від скасування санкцій. Водночас він заявив, що без цього кроку світові ціни на нафту становили б 150 доларів за барель замість 100, тому від цього нібито виграли американські споживачі.

Також, за словами Бессента, США вирішили знову послабити санкції проти Росії та Ірану через звернення 10 країн, які постраждали від світового зростання цін на енергоносії. Він додав, що Вашингтон не планував йти на таке рішення.

“В середу я був переконаний, що ми цього не зробимо. До мене звернулися представники понад 10 країн, які є найбільш вразливими та найбіднішими з точки зору енергетики. І вони попросили нас продовжити ці санкції”, – заявив посадовець.

Як повідомляло Інше ТВ, «Ганебне рішення»: сенатори-демократи розкритикували Трампа за пом’якшення санкцій проти російської нафти