Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо стратегічних питань української політики пам’яті та вшанування національних героїв.

Про що йшла мова, він поінформував на своєму телеграм-каналі.

Згідно його повідомлення, розпочалася робота зі створення Пантеону видатних українців, що потребує залучення різних державних інституцій, українського суспільства та дипломатичних контактів із багатьма партнерами України.

«Йдеться передусім про повернення в Україну історичних діячів – тих фігур, які мають фундаментальне значення для формування української національної свідомості та для нашого державотворення. Також ідеться про політику героїв в Україні, гідну меморіалізацію різних етапів нашої історії та повноцінне повернення всієї української історичної пам’яті. Маємо створити особливе місце ціннісної консолідації Українського народу, яке точно матиме значення для майбутніх поколінь українців і берегтиме пам’ять про покоління українців, які й створили нашу культуру та нашу державу», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський подякував Голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку, керівнику Офісу Президента Кирилу Буданову, заступниці керівника Офісу Ірині Верещук та всій команді, яка вже залучена, за змістовну роботу для виконання цього завдання, та поінформував, що визначено наступні кроки для реалізації цього проєкту.

