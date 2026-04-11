Як неодноразово повідомлялося, в Україні хочуть створити Пантеон видатних українців, через що вивчають можливість повернення додому тих із них, хто похований на чужині. У цій площині і постало питання можливості перепоховання Степана Бандери у Києві.

Як повідомляє «Радіо Свобода», у міській службі кладовищ Мюнхена, де похований Бандера, повідомили, що перепоховати Бандеру можна лише за згодою родини та за наявності вагомої причини, а подати заявку про таке рішення можуть лише власник права на могилу та родичі померлого, і то — за взаємною згодою.

Крім того, у Німеччині на рівні конституції діє принцип «спокою померлого», за яким суд може схвалити перенесення решток з могили лише тоді, коли, наприклад, через певні обставини родичі похованого не можуть доглядати за могилою. Однак, переїзд або велика відстань не вважається вагомою причиною для дозволу на перепоховання.

До того ж німецька влада має переконатися, що перепоховання відповідало би бажанню самого померлого.

«Щодо можливості перепоховання Степана Бандери застосовуються такі ж загальні правила. Якщо власник права на могилу подасть заяву, її можуть схвалити за наявності вагомої причини. Також потрібна згода родичів. Якщо з таким проханням звертається Україна, згода сім’ї все одно є обов’язковою», — кажуть у міській службі кладовищ Мюнхена для «Радіо Свобода».

Як зазначає Громадське, у 2024 році заступник директора «Національного військового меморіального кладовища» Ярослав Старущенко заявив, що родичі Степана Бандери поки не дали дозволу на перепоховання діяча.

Раніше кандидат історичних наук та голова Українського інституту національної пам’яті з 2014 по 2019 рік Володимир В’ятрович говорив, що якщо перепоховання Степана Бандери в Україні все ж відбудеться, то це буде «символом готовності захищати пам’ять про таких людей».

«Тому що, безперечно, ми розуміємо, що його перепоховання зараз в Україні створить небезпеку. Це буде виклик росії. Очевидно, що це має статися, і це буде показником того, що це та держава, яка заслуговує на героїв, зокрема як Степан Бандера», — казав В’ятрович.