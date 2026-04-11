Напередодні Великодня кожна господиня хоче встигнути зробити якнайбільше домашніх страв. Але часу може не завжди вистачити. Пропонуємо рецепт паски без дріжджів — швидкий спосіб приготувати святкову випічку всього за годину, яка виходить навіть у недосвідчених господинь – так стверджує ТСН.

Список інгредієнтів

Для тіста знадобляться такі складники:

Кисломолочний сир — 360 г

Яйця — 4 шт.

Цукор — 200 г

Масло — 200 г (розтоплене)

Сіль — ½ ч.л

Борошно — 400 г (просіяне)

Розпушувач — 2 ч. л.

Родзинки — 250 г

Цедра апельсина — 1,5 шт.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно змішати сир, яйця, цукор та сіль. Усю масу слід перебити блендером чи міксером до однорідності.

Далі в суміш вливають розтоплене масло, додають просіяне борошно та розпушувач.

Родзинки необхідно заздалегідь промити, а цедру апельсина натерти. Ці компоненти всипають у тісто та ретельно перемішують.

Форми для пасок заповнюють готовим тістом на 2/3 об’єму. Випікати вироби потрібно за температури 180 градусів протягом 1 години.

Як приготувати глазур

Цей спосіб приготування глазурі є безпечним для здоров’я, оскільки білки проходять термічну обробку на водяній бані, що знищує можливі шкідливі бактерії. Також для приготування не потрібна пудра, достатньо звичайного цукру.

Інгредієнти

Білок — 2 шт.

Цукор — 130 г

Сік лимона — ½ ч. л.

Приготування

Необхідно змішати білки з цукром, поставити на водяну баню та помішувати до повного розчинення цукру (це займає близько 5–7 хвилин або до досягнення температури 65 градусів).

Після цього масу знімають з вогню, вливають лимонний сік і збивають міксером до стійких піків.