Напередодні Великодня кожна господиня хоче встигнути зробити якнайбільше домашніх страв. Але часу може не завжди вистачити. Пропонуємо рецепт паски без дріжджів — швидкий спосіб приготувати святкову випічку всього за годину, яка виходить навіть у недосвідчених господинь – так стверджує ТСН.
Список інгредієнтів
Для тіста знадобляться такі складники:
- Кисломолочний сир — 360 г
- Яйця — 4 шт.
- Цукор — 200 г
- Масло — 200 г (розтоплене)
- Сіль — ½ ч.л
- Борошно — 400 г (просіяне)
- Розпушувач — 2 ч. л.
- Родзинки — 250 г
- Цедра апельсина — 1,5 шт.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно змішати сир, яйця, цукор та сіль. Усю масу слід перебити блендером чи міксером до однорідності.
Далі в суміш вливають розтоплене масло, додають просіяне борошно та розпушувач.
Родзинки необхідно заздалегідь промити, а цедру апельсина натерти. Ці компоненти всипають у тісто та ретельно перемішують.
Форми для пасок заповнюють готовим тістом на 2/3 об’єму. Випікати вироби потрібно за температури 180 градусів протягом 1 години.
Як приготувати глазур
Цей спосіб приготування глазурі є безпечним для здоров’я, оскільки білки проходять термічну обробку на водяній бані, що знищує можливі шкідливі бактерії. Також для приготування не потрібна пудра, достатньо звичайного цукру.
Інгредієнти
- Білок — 2 шт.
- Цукор — 130 г
- Сік лимона — ½ ч. л.
Приготування
Необхідно змішати білки з цукром, поставити на водяну баню та помішувати до повного розчинення цукру (це займає близько 5–7 хвилин або до досягнення температури 65 градусів).
Після цього масу знімають з вогню, вливають лимонний сік і збивають міксером до стійких піків.