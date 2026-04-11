За І квартал 2026 року українські роботодавці через Служба зайнятості запропонували шукачам роботи 1,5 тисячі вакансій з можливістю надання житла. Якщо ж рахувати спільно з пропозиціями партнерів з числа сервісів з пошуку роботи, то Єдиний портал вакансій має майже 4 тисячі подібних пропозицій.

Про це повідомила Служба зайнятості України.

Майже половина вакансій із житлом, поданих Службою зайнятості від початку року, вже укомплектована. Водночас нові пропозиції додаються щодня, і станом на квітень на Єдиному порталі вакансій Служби зайнятості доступно понад 800 таких вакансій. В першому кварталі найактивніше такі вакансії з’являлися у столиці – 260 та Київській області – 200. Також велика кількість пропозицій робот з житлом була в Львівській області – 150 та на Дніпропетровщині – 144.

Найвищий рівень заробітної плати за такими вакансіями – від 65 до 125 тисяч гривень – пропонують Сили оборони. Водночас на ринку представлено чимало цивільних пропозицій: роботодавці шукають лікарів, водіїв, медичних братів і сестер, кухарів. Заробітна плата за цивільними вакансіями становить від 22 до 50 тисяч гривень. Серед них – монтажник, майстер з ремонту, рецептурник, вантажник, тракторист, технічний директор, працівник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва, кондитер.

Щоб дізнатися, чи є подібні пропозиції у вашому регіоні, можна скористатися Єдиним порталом вакансій, додати в пошуку опцію «Вакансії з житлом» і обрати пропозицію, яка вам підходить, або звернутися до найближчого центру зайнятості та запитати про вакансії з житлом.