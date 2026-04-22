У Миколаєві започатковують соціальну послугу з прокату електроскутера для ветеранів і ветеранок, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій.

Це стало можливим завдяки благодійникам з Німеччини, інформують у Миколаївській міськраді.

Миколаївці Микола Матіюк та його донька Леся, які наразі знаходять у Німеччині, придбали і передали місту електроскутер. Його планують надавати у тимчасове користуванням нашим захисникам і захисницям, які цього потребують, до отримання ними електроскутера за державною гарантією.

“Ми на початку дуже гарної справи, яка ініційована нашим земляком Миколою Георгійовичем Матіюком та його донькою Лесею. Вони передали нам цей чудовий електроскутер для хлопців і дівчат, які повернулися з війни, на жаль, з пораненнями. Після проходження певної процедури держава через 3-4 місяці безкоштовно надає такий апарат, але людина не повинна чекати. За цей час вона може навчитися ним користуватися та зрозуміти, чи необхідний їй такий скутер. Це чудова ініціатива”, – сказав перший заступник міського голови Віталій Луков.

Сьогодні перший електроскутер отримав військовослужбовець Володимир Кайда, який має серйозні поранення ніг.

“Мені подзвонили і запропонували: поки я отримаю електроскутер від держави, потренуватися на цьому. Я думаю, це чудова ідея. З ним буде значно комфортніше справлятися в побуті”, – сказав захисник.

Віцемер зазначив, що за дорученням міського голови в кожному територіальному центрі соціального обслуговування Миколаєва планують створити підрозділи з такими апаратами, аби наші захисники і захисниці швидше і комфортніше адаптувалися до мирного життя в місті.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині обрали представника до складу Ради ветеранів війни за незалежність України (ФОТО)