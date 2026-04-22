14 квітня Нацполіція провела серію обшуків у різних містах країни у мережі магазинів, яка реалізовувала товар із вмістом психотропів під прикриттям легального бізнесу.

У межах реалізації масштабної спецоперації оперативники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Миколаївській області спільно зі слідчими Миколаївського районного управління поліції провели санкціоновані обшуки у трьох закладах торгівлі. Магазини працювали у місцях масового перебування громадян та здійснювали незаконний продаж продукції із сумнівним вмістом.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, в ході слідчих дій правоохоронці вилучили паперові згортки та згортки з речовиною рослинного походження, пакети з порошкоподібною та подрібненою речовиною невідомого походження, солодощі — шоколад, цукерки та желейні вироби, напої у банках та пляшках, олії та інші рідкі суміші, пігулки та кондитерські вироби з маркуванням, сувенірну продукцію та пакування з відповідною символікою, що призначена для реалізації такої продукції, саморобний пристрій для паління, паперові конверти з порошкоподібною речовиною.

Також поліцейські виявили та вилучили касову техніку, електронні пристрої, мобільний телефон, документацію щодо товару та його постачання, а також грошові кошти.

Усе виявлене направлене на відповідні експертні дослідження, за висновками яких буде прийнято подальше процесуальне рішення.

Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів з метою збуту. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліцейські встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконного бізнесу. Досудове розслідування триває.

