За словами п’яти осіб, обізнаних у цьому питанні, американські збройні сили впродовж останніх тижнів впровадили українські технології протидії дронам на ключовій американській авіабазі в Саудівській Аравії, прагнучи зупинити атаки, які призвели до знищення літаків і будівель та загибелі щонайменше одного військовослужбовця.

Про це йдеться в матеріалі Reuters, передає Інше ТВ.

Розгортання української платформи управління та контролю під назвою Sky Map на авіабазі «Принц Султан», про яке раніше не повідомлялося, є свідченням того, наскільки українські збройні сили випередили інших у розвитку технологій безпілотників та засобів протидії їм, які пройшли бойове випробування під час чотирирічної війни з Росією.

Протягом останніх тижнів на базу прибули українські військові офіцери, щоб навчити американських військовослужбовців користуватися системою Sky Map, яку українські збройні сили широко застосовують для виявлення загроз з боку безпілотників — зокрема, розроблених в Ірані безпілотників «Шахед» — та для проведення контрнападів за допомогою дронів-перехоплювачів.

Оскільки дешеві дрони масового виробництва відіграють велику роль у війні Росії в Україні, Пентагон збільшив інвестиції в технології протидії дронам. Але використання української технології на базі «Принц Султан», яка розташована приблизно за 400 миль (640 кілометрів) від Ірану і з початку війни зазнала хвиль атак дронів та ракет, підкреслює вразливість системи протиповітряної та протиракетної оборони США, зазначають аналітики.

«У системі протиповітряної оборони США вже давно існують прогалини в покритті по всьому світу, — зазначив Тімоті Волтон, старший науковий співробітник аналітичного центру «Хадсон Інститут» у Вашингтоні. – Це добре відомо. Однак це питання так і не було вирішено».

Ця подія сталася через місяць після того, як президент Дональд Трамп публічно відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського надати допомогу у боротьбі з ударами іранських безпілотників. «Нам не потрібна їхня допомога у протидії безпілотникам», — заявив Трамп телеканалу Fox News 6 березня.

Білий дім і Пентагон переадресували запитання до Центрального командування США, яке курує операцію «Принц Султан». Центральне командування відмовилося від коментарів.

Українська компанія «Sky Fortress», яка володіє «Sky Map», відмовилася від коментарів. Офіс Зеленського не відповів на запит про коментар.

Минулого місяця підрозділ Пентагону з протидії дронам оголосив, що виділив 350 мільйонів доларів на посилення захисту від дронів на підтримку операції «Epic Fury». Адам Шер, речник підрозділу, відомого як Об’єднана міжвідомча оперативна група 401, заявив, що підрозділ надає цілий ряд нових технологій, включаючи датчики, камери та перехоплювачі.

«Не існує «чарівної кулі», яка зупинить кожну загрозу з боку дронів», — сказав Шер.

За словами трьох осіб, обізнаних у цьому питанні, Sky Map стала основною платформою управління та контролю, яку використовують Збройні сили України. Цей тип платформи, як правило, являє собою інформаційну панель із картами та відеопотоками, яка об’єднує дані з радарів та датчиків для виявлення загроз, що наближаються.

Компанія Sky Fortress, яка розробляє Sky Map, була заснована у 2022 році українськими інженерами, пов’язаними з військовими, які розгорнули понад 10 000 акустичних датчиків по всій Україні для виявлення атак російських дронів, за словами особи, обізнаної з діяльністю компанії.

Ця компанія, яка отримала фінансування від підрозділу з інновацій Збройних сил України Brave1, розробила Sky Map як програмну платформу для координації дій з протидії дронам, зазначила ця особа.

Sky Map є однією з низки нових технологій протидії дронам, які були розгорнуті на базі «Принц Султан» під час війни. За словами трьох осіб, обізнаних у цьому питанні, на базі використовувалися перехоплювачі Merops — дрони, розроблені компанією Project Eagle, що базується у США та підтримується колишнім генеральним директором Google Еріком Шмідтом.

За словами цих осіб, офіційні особи зіткнулися з деякими проблемами під час перших випробувань нових систем протидії дронам. На початку цього місяця під час випробувань на базі «Принц Султан» перехоплювач безпілотників Merops втратив контроль і врізався в туалетний блок на базі, повідомили двоє з цих осіб.

Представник Шмідта відмовився від коментарів.

