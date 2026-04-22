Молдовського олігарха, екс-лідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка засудили до 19 років ув’язнення у справі про крадіжку $1 млрд.

Таке рішення ухвалив суд Кишинева сектору Буюкани. Плахотнюк не прийшов на оголошення вироку, пише NewsMaker.

Суд Буюкан 22 квітня ухвалив вирок у справі Плахотнюка. Його визнали винним у співучасті у крадіжці мільярда з трьох молдавських банків та засудили до 19 років позбавлення волі. За версією слідства, Плахотнюк через компанії, контрольовані Іланом Шором, отримав $39 млн та €3,5 млн із вкрадених коштів.

Прокурори вимагали для Плахотнюка максимальне покарання – 25 років ув’язнення. У свою чергу, екс-лідер Демпартії стверджував, що невинний.

Вирок можна оскаржити у Апеляційній палаті Кишинева.

Прокурор Олександру Черней заявив, що вивчить аргументи суду у тому, що стосується м’якості вироку.

«Володимира Плахотнюка визнали винним за всіма п’ятьма пунктами звинувачення. Його засудили до 19 років позбавлення волі у в’язниці закритого типу. Ми вимагали 25 років. […] Проаналізуємо аргументи суду та ухвалимо рішення про оскарження вироку», — сказав він.

Сторона захисту також має намір оскаржити вирок. Адвокат Лучіан Рогак вважає, що процес проходив із численними порушеннями.

«Ми вважаємо рішення суду незаконним та скористаємося правом оскаржити його. Ми не чекали іншого рішення з огляду на те, що весь процес супроводжувався серйозними порушеннями», — заявив він.

Як повідомляло Інше ТВ, у вересні 2025 року із Греції до Молдови екстрадували екслідера партії, олігарха Плахотнюка (ВІДЕО)