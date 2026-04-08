За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито організовану групу, яка налагодила транснаціональний канал постачання наркотиків з однієї з країн ЄС та їх збут по всій Україні у вигляді електронних пристроїв для куріння.

В Офісі Генпрокуратури України повідомили:

За даними слідства, схему організував 35-річний киянин, залучивши ще чотирьох спільників. Група діяла щонайменше з середини 2025 року, мала чітку ієрархію та розподіл ролей. Екстракт канабісу з високим вмістом тетрагідроканабінолу контрабандно ввозили в Україну під виглядом харчових продуктів.

Отриману речовину використовували для наповнення pod-систем – фактично готових до вживання вейпів. Замовлення приймали через Telegram-канал, а продукцію доставляли по всій Україні поштовими відправленнями або через мережу збувачів. Вартість одного пристрою становила від 1800 до 4000 грн, щомісячний прибуток перевищував 10 млн грн.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків у кількох регіонах. Вилучено техніку, банківські картки, чорнові записи, обладнання для друку ТТН і понад 200 стартових пакетів мобільних операторів. Також вилучено понад 700 вейпів із наркотичною речовиною, 4 кг екстракту канабісу, 3,5 кг цукерок із вмістом тетрагідроканабінолу, боєприпаси, 4 автомобілі та акцизні марки. Загальна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить близько 17,4 млн грн.

Організатора групи затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України. Ще чотирьом учасникам інкриміновано ч. 3 ст. 307 КК України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

