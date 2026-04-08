Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень народної депутатки від “Слуги народу” Дар’ї Володіної.

Володіна заходила у парламент за партійним списком. У 2021 році ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков оприлюднив список депутатів, які увійшли до створеного ним міжфракційного об’єднання під назвою “Розумна політика”. Володіна була серед цього списку.

Тепер замість неї до фракції “Слуга народу” включать нового депутата, який іде наступним у списку.

Наступними кандидатами є професорка кафедри міжнародного та європейського права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Олена Київець