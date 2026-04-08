У Центральному районному суді м.Миколаєва ухвалено вирок колишньому ректору Миколаївського університету ім. В. О. Сухомлинського Валерію Будаку, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 КК України.

Про це повідомили в прессліжбі Центрального районного суду м.Миколаєва, передає Інше ТВ.

Судом встановлено, що екс-ректор, керуючи автомобілем “Mazda”, під час здійснення повороту з вул.Нікольська на вул.Велика Морська, здійснив наїзд на 64-річну жінку, яка перетинала дорогу по пішохідному переходу. Внаслідок ДТП остання отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Подія відбулась у вересні 2024 року.

Обвинувачений визнав свою провину, зазначав, що не помітив потерпілу, каявся у скоєному. Повідомив, що вжив заходів, щоб жінка змогла відновити стан здоров’я.

У ході розгляду судом, окрім іншого, досліджено розписку потерпілої про те, що вона отримала компенсацію моральної та матеріальної шкоди, претензій до обвинуваченого не має.

Обираючи міру покарання, суд врахував той факт, що останній позитивно характеризується, має державні нагороди та відзнаки, щиро кається, добровільно відшкодував завдану шкоду.

Крім цього, суд взяв до уваги позицію прокурора, яка вважала, що виправлення обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства.

За результатами розгляду суд ухвалив визнати екс-ректора винуватим та призначити йому покарання у виді трьох років позбавлення волі з випробувальним строком два роки.

Окрім цього, чоловіка позбавлено права керувати транспортними засобами на строк два роки.