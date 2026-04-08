Українська постановка GAIA-24. Opera del Mondo від лабораторії Opera Aperta стала лауреатом міжнародного конкурсу Music Theatre Now (MTN), пише ЛБ.

Міжнародне журі відібрало роботу композиторів Романа Григоріва та Іллі Разумейка до списку 7 найвизначніших музично-театральних проєктів світу серед робіт сезону 2023-2025.

Журі MTN назвало оперу твором, який розглядає сцену як “планетарний ландшафт, а не як театральну оболонку” і означило виставу як твір, що фундаментальним чином переосмислює жанр опери як такий: «Резонанс GAIA-24 зумовлений відчуттям того, що це не просто мистецький твір, а культурна інтервенція. Вистава показує як опера, яка колись асоціювалася з імперською величчю, може бути переосмислена як нагальне місце планетарної свідомості.»

Також журі зробило акценти на окремих аспектах оперного твору, таких як розширена сценографія, хореографія та драматургія. Крім того, жюрі було вражено тим, яким чином музичний театр може говорити про реальність оточуючої війни та ландшафтів: “Ця постановка розширює межі музичного театру до масштабів, на які рідко хто наважується. Це твір не про екологію — він діє за законами екології. Структури тут народжуються, розпадаються, сплітаються й трансформуються. Голоси зливаються із шумами довкілля. Тіла взаємодіють із ландшафтами, які не є метафоричними, а вкорінені в живу реальність України, посіченої війною.”

До складу журі конкурсу Music Theatre Now увійшли представники музичного театру та перформативного мистецтва з чотирьох континетів: директорка найбільшого в Південній Америці оперного театру Theatro Municipal di San Paolo Андреа Санторіні, креативна ко-директорка Мюнхенської бієнале нового музичного театру Мануела Керер, артистична директорка фестивалю перформативних мистецтв PuSH у Ванкувері Габріеле Мартін, режисер та хореограф з Самоа/Нової Зеландії Лемі Поніфасіо та директорка The Centre for the Less Good Idea в Йоханнесбурзі Бронвін Лейс.

«Ми вдячні журі за визнання. Завдяки багаторічній підтримці низки європейських фестивалів, незалежна сучасна українська опера, створена українськими артистами з українських пейзажів, історій, тіл та голосів, опера яка парадоксальним чином не потрібна в Україні, залишається все ж таки потрібною для світу та Європи, та продовжує існувати в нашій лабораторії в Києві», — зазначають автори проєкту GAIA-24.

Зараз команда Opera Aperta працює над наступною оперою Modraniht. Songs of winter war, світова прем‘єра якої відбудеться 10 травня в приміщенні МЦКМ на закритті фестивалю KЇ FEST.