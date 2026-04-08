Низка країн Близького Сходу повідомила про нові атаки, попри повідомлення про згоду США й Ірану припинити вогонь.

Про це повідомили Reuters, Al Jazeera, Iran International та Громадське.

Так, іранське інформаційне агентство Mehr повідомило про вибух на нафтопереробному заводі, що на острові Лаван, не надавши подробиць.

Національна іранська компанія з переробки й розподілу нафти заявила, що НПЗ став мішенню «ворожої атаки», але минулося без жертв. Нині пожежники працюють над локалізацією пожежі.

Окрім того, стверджується про кілька вибухів на острові Сіррі в Ірані. Джерело вибухів невідоме.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив, що готовий відповісти на будь-який напад: «Рука на спусковому гачку».

Армія Кувейту тим часом повідомила про роботу протиповітряної оборони проти іранських безпілотників, які як стверджується, намагалися атакувати зранку життєво важливі нафтові об’єкти й електростанції на півдні країни.

Ліванське державне інформагентство NNA повідомило про продовження ізраїльських ударів по півдню країни. Повідомляється про артилерійський обстріл та авіаудар на світанку по будівлі біля лікарні, унаслідок якого загинули чотири людини.

Об’єднані Арабські Емірати також заявили, що їхня протиповітряна оборона реагувала на ракетну загрозу.