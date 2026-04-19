У США провідні сенатори-демократи виступили з критикою адміністрації глави Білого дому Дональда Трампа через пом’якшення санкцій проти російської нафти.

У спільній заяві політики назвали такий крок “розворотом на 180 градусів” і “ганебним рішенням”. Серед підписантів — лідер демократів у Сенаті Чак Шумер, сенаторки Елізабет Воррен і Джин Шахін. Вони вважають, що послаблення обмежень підриває тиск на Росію, і закликають адміністрацію переглянути санкційну політику країни.

“Цього тижня Путін завдав наймасштабнішого на сьогодні повітряного удару по Україні, внаслідок якого загинуло 18 осіб. А реакція адміністрації полягає в тому, щоб знову пом’якшити санкції проти Москви. Який сигнал посилає цей крок? Саме господар Кремля отримав найбільшу вигоду від війни в Ірані, яку розпочав Дональд Трамп. Президент Трамп має перестати дозволяти Путіну грати з ним, як із дурнем, і впровадити додаткові санкції. Адже Путін, очевидно, не відчуває достатнього тиску з боку президента США”, — йдеться у заяві провідних сенаторів-демократів США.

