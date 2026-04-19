Фрукти — важлива частина будь-якого здорового раціону, але не менш важливим є те, як саме ми їх їмо.

Про це йдеться в публікації Еuronews, передає Інше ТВ.

Зростання поширеності неінфекційних захворювань (НИЗ) і збільшення рівня ожиріння в усьому світі знову звертають увагу на спосіб життя, насамперед харчування та фізичну активність.

Однією з ключових складових будь-якого здорового раціону є фрукти та овочі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), всім людям старше 10 років слід прагнути вживати не менше 400 г фруктів та овочів на день.

Фрукти найчастіше їдять цілком, п’ють у вигляді соку або додають до смузі, і ці варіанти далеко не однаково корисні.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Nutrition, проаналізувало зв’язок між вживанням цілісних фруктів, фруктових соків та смузі та різними показниками здоров’я.

У дослідженні взяли участь понад 400 осіб, яких опитали про їх щоденне споживання фруктів і розділили на чотири групи: фрукти, що мало споживають, любителі соків, любителі смузі і ті, хто в основному їсть цілісні фрукти.

Вчені встановили, що найгірші показники загального стану здоров’я мали група, яка майже не їсть фруктів, а на другому місці за несприятливими показниками опинилися любителі соків.

Серед учасників, що рідко вживали фрукти, найчастіше зустрічалися гіпертонія та серцево-судинні захворювання, а в групі любителів соків – підвищений рівень холестерину та діабет.

Середній індекс маси тіла (ІМТ) також був вищим у тих, хто пив соки або їв мало фруктів, порівняно з учасниками, які частіше вибирали цілісні фрукти та смузі.

Спосіб споживання фруктів виявився пов’язаний не лише з фізичними, а й із психічними показниками. Люди, які майже не їдять фруктів, а також віддають перевагу сокам, за минулий рік частіше повідомляли про проблеми з психічним здоров’ям, ніж учасники, які робили ставку на цілісні фрукти та смузі.

З’ясувалося, що серед любителів соків були найнижчі рівні енергії та найгірша якість сну, що, за словами дослідників, узгоджується з тим, що фруктові соки дають найменше енергії та практично не насичують у порівнянні з іншими способами споживання фруктів.

