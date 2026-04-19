В Італії офіційно узаконили оплачувані лікарняні для власників домашніх тварин. З 1 травня 2026 року працівники зможуть брати до шести оплачуваних днів на рік через хворобу або смерть свого улюбленця. Виплати у розмірі 75% від зарплати повністю покриватиме державний фонд соціального страхування.

Про це пише CzechiaOnline, передає Інше ТВ.

Італійський парламент ухвалив цей безпрецедентний для Європи закон, щоб підтримати психологічний та фінансовий стан громадян, які мають домашніх тварин.

Нові правила чітко розмежовують причини відсутності на роботі. Людина має право взяти три дні для догляду за травмованою твариною та ще три дні у випадку її втрати. Головною вимогою для нарахування коштів є офіційний висновок від ветеринарного лікаря.

Система захищає роботодавців від додаткового фінансового навантаження, оскільки гроші виділяє безпосередньо держава. Проте закон має обмеження: він діє лише для зареєстрованих та чипованих улюбленців, яких власники не використовують для розведення, продажу чи комерційних змагань.

Окрім прямих виплат, уряд зобов’язав великі компанії зі штатом понад 50 співробітників пропонувати альтернативні варіанти роботи. Під час тривалої реабілітації тварини працівник має право вимагати переходу на дистанційний формат або адаптації свого графіка.

Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні пояснила, що піклування про улюбленців прямо впливає на емоційну стабільність працівників. Раніше близько 60% власників тварин змушені були брати відпустки власним коштом або витрачати законні вихідні, щоб сидіти поруч із хворим собакою чи котом.

