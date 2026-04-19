Вчора , 18 квітня, близько 14:30, на автодорозі «Миколаїв-Одеса» поблизу села Весняне, 43-річний водій автомобіля Toyota Hiace скоїв наїзд на 88-річного чоловіка, який перетинав проїжджу частину у невстановленому для переходу місці. Після скоєного водій залишив місце автопригоди.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, внаслідок ДТП пішохода із тілесними ушкодженнями з місця події медики госпіталізували. Нині його стан лікарі оцінюють, як важкий.

У ході першочергових оперативно-розшукових заходів, відповідно до отриманого орієнтування, поліцейські зупинили вказаний автомобіль у Коблевому.

Слідчі слідчого управління обласного главку поліції кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження». Керманичу загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нині слідчі встановлюють усі обставини події. Призначено низку відповідних експертиз, за результатами яких у подальшому будуть прийняті процесуальні рішення.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: (098) 351 03 55 або 102.

