Україна закликає США поновити санкції щодо російської нафти та нафтопродуктів.

Про це Надзвичайний та повноважний посол України в США Ольга Стефанішина написала на платформі X в суботу, передає Інше ТВ.

«Не можна допустити, щоб Росія отримувала вигоду від дій свого союзника — Ірану. Ми закликаємо адміністрацію США поновити санкції щодо російської нафти та нафтопродуктів. У наших спільних інтересах — обмежити фінансування, яке Росія використовує для своїх атак на Україну та для підтримки супротивників США», – зазначила Ольга Стефанішина.

«Якщо Росія побачить, що дестабілізація та розпалювання війни є вигідними, нові проблеми у світі не забаряться. Примітно, що російський представник уже назвав звільнення від санкцій щодо нафти «співпрацею»», – додала вона.

Як повідомляло Інше ТВ, тільки 16 квітня на брифінгу міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США не продовжуватимуть дозвіл на продаж російської нафти. Але кілька днів поспіль Штати передумали – і поновили ліцензію на купівлю російської нафти.

