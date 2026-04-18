Євродепутат з Фінляндії критикує оновлену зовнішньополітичну доповідь за надмірну довіру до США. За словами Ніїністе, політика США є небезпечною для Європи.

Про це пише Yle, передає Інше ТВ.

Євродепутат та голова делегації Європарламенту з питань Росії Вілле Ніїністе вважає, що атака США на Іран значно допомогла Росії. За словами політика, блокування Ормузької протоки та послаблення нафтових санкцій принесли Росії джекпот приблизно 9 мільярдів євро.

– На жаль, ці мільярди надходять Росії у критично важливий для неї момент. Тепер її військова економіка може наростити, наприклад, виробництво дронів, у якому вона починала поступатися Україні, – заявив Ніїністе в ефірі Yle Ykkösaamu у суботу.

Ніїністе зазначає, що рішення президента США Дональда Трампа атакувати Іран – добрий приклад непередбачуваності США.

– Це помилка величезного масштабу, і я впевнений, що американські генерали цього не рекомендували. Це свідчить про певну нестійкість системи управління США.

На думку Ніїністе, політика Трампа не лише нестабільна, а й послаблює Європу.

– Це справжній історичний поворот: стратегія національної безпеки США, наприклад, підтримує європейські ультраправі. Їхня політика не тільки непередбачувана, а й небезпечна для нас.

– Політику не варто будувати на вірі, а треба спиратися на ймовірність і таких рішень, які справді зміцнюють нашу безпеку.

На його думку, нинішня зовнішня політика США свідомо послаблює єдність Європи.

– Головний інтерес Фінляндії – забезпечити здатність Європейського союзу та країн НАТО у Європі захищати себе. Все, що ми отримуємо від США як союзника, є додатковим бонусом, але на це більше не можна покладатися, – підсумував Ніїністе.

Як повідомляло Інше ТВ, Сенату США знов не вдалося обмежити повноваження Трампа у війні проти Ірану