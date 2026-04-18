Нагадаємо, після ліквідації київського вбивці, на рахунку якого 6 вбитих і більше 10 поранених, журналіст Віталій Глагола повідомив, що Київський вбивця – підполковник РФ з подвійним громадянством (ФОТО)

Але тепер він пише, що сталася помилка, тому щj є два Васильченкови, з однаковими іменами і датами народження, тому сталася плутанина, і він повідомив не про ту людину. За його твердженням, справжній київський вбивця теж служив в армії, але в українській.

“Хочу попросити вибачення у читачів за можливо неточну інформацію в попередніх новинах – частину даних я зараз додатково перевіряю. Не помиляється той, хто нічого не робить. Прошу вибачення в читачів за частко невірну інфо. Що точно відомо?

Іінформацію щодо служби у військових структурах РФ – наразі без підтвердження,

дані про російське громадянство – під питанням, також перевіряю фото цієї особи, де могла бути помилка через співпадіння ПІБ.

Отже, Дмитро Васильченков, дата народження – 21.04.1968.

Вдалось встановити достовірну фото з бази даних державних органів.

Точно, що у його користуванні фігурують електронні адреси:

vdv68@yandex.ua, vdv_art@mail.ru, а місце проживання:

Київ – вул. Деміївська, 35, кв. 176

РФ – м. Рязань, вул. Єсеніна, 112, кв. 187

Це колишній український військовий, служив до 2004 року на Донеччині. Місце служби – 254 мотострілецька дивізія, батальйон матеріально-технічного забезпечення. Потім пішов у запас і після 22-го продовжив службу в лавах української армії”.

Віталій Глагола опублікував фото справжнього Васильченкова.

Встановлено, що на цю людину було зареєстровано автомобіль:

номер: AH5585HB

авто: Volkswagen Transporter (2008 року)

дата реєстрації: 05.05.2015

регіон: Донецька область (Бахмут)

Також з’явилися дані про можливі зв’язки з російськими банками.

На наданих скрінах:

вказано ПІБ: Васильченков Дмитро Васильович

дата народження співпадає – 21.04.1968

прив’язаний номер телефону: +7 910 644 98 94

По “Сбербанку”:

депозит понад 166 тисяч рублів

нараховані відсотки – понад 9 тисяч рублів

дані за 2021 рік

По “Альфа-Банку”:

у системі фігурує три банківські картки

вказані номери рахунків

строк дії карт – до 2019 року

власник: Васильченков Дмитро Васильович

Усі ці дані співпадають по ПІБ, даті народження та контактному номеру.

Нагадаємо, що на такі ж дані посилалося і російське опозиційне видання Астра – Київський вбивця Васильчиков ще у 2023-му був активним росіянином (ФОТО)

А Телебачення Торонто додає: Васильченков був ще й затятим антисемітом.

Васильченков народився в Москві, проте мав українське громадянство. Постійно мешкав в Бахмуті, але у період 2015-2017 тимчасово проживав у росії, у Рязані.

Там він користувався російським номером телефону, став клієнтом російських банків.

Пізніше повернувся в Україну, жив в Києві на Деміївській, якраз біля місця, де вчинив стрілянину.

“Ми знайшли акаунт Васильченкова у Facebook. Сторінка підписана “Бахмут В.Д.В.” і була активна з 2016 до 2019 року. Він публікував антиукраїнські та антисемітські дописи.

Васильченков закликав до силової “зачистки” суспільства, посилаючись на методи Адольфа Гітлера. Також він заперечував легітимність України, використовував у публікаціях слова “так звана Україна”. Відкрито жалкував, що терорист Ігор Гіркін у 2014 році не знищив Бахмут повністю.

Васильченков – військовий пенсіонер України. У 2023 та 2024 роках він виграв кілька позовів проти Головного управління Пенсійного фонду України в Києві, домігся підвищення пенсійних виплат та нарахування додаткових коштів – 2 тисяч гривень. Також у лютому 2024 року Голосіївський районний суд звільнив його від кримінальної відповідальності за умисне нанесення тілесних ушкоджень через те, що Васильченков помирився з жертвою.