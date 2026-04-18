Петр Павел під час візиту до Чилі зустрівся з чилійським президентом Хосе Антоніо Кастом, обидва взяли участь у четвер у церемонії підписання двосторонніх документів.

При цьому авторучка, підготована для посла Чехії в Чилі Павела Бехного, не писала, Павел дав йому свою власну — і після церемонії поклав її до футляру для протокольної ручки.

15 років тому тодішній президент Чехії Вацлав Клаус під час візиту до Чилі після підписання документів покрутив протокольну ручку в руках, а потім, ніби між іншим, намагаючись не привертати уваги, поклав її собі до кишені. Відеозапис цього моменту став «вірусним».

Цього разу під час візиту чеського президента були підписані, зокрема, меморандуми про порозуміння щодо співпраці в галузі мирного використання космосу і супутникових технологій, а також антарктичних досліджень.