Сенат США відхилив чергову спробу демократів зупинити війну президента Дональда Трампа в Ірані.

Більшістю в Сенаті є представники Республіканської партії, пише Associated Press, передає Gazeta.ua.

“Сенатори відхилили резолюцію, яка зобов’язувала б США вивести війська з зони конфлікту доти, доки Конгрес не санкціонує подальші дії. Результат голосування 47 проти 52 став четвертим випадком цього року, коли Сенат проголосував за передачу своїх повноважень щодо ведення війни президенту в конфлікті, який, на думку демократів, є незаконним і невиправданим”, – ідеться в повідомленні.

Республіканці заявляють, що поки що довірятимуть лідерству Трампа в умовах війни, посилаючись на ядерний потенціал Ірану, можливість продовження переговорів та високі ризики, пов’язані з виведенням військ.

Однак законодавці від Республіканської партії прагнуть якнайшвидшого завершення конфлікту, а деякі з них вже звертають увагу на майбутні голосування, які можуть стати важливим випробуванням для президента, якщо війна затягнеться. Крім того, результат голосування щодо повноважень на ведення війни в Палаті представників, яке має відбутися цього тижня, залишається невизначеним.

“Відповідно до Закону про воєнні повноваження 1973 року, Конгрес повинен оголосити війну або санкціонувати застосування сили протягом 60 днів з моменту її початку – цей термін спливає наприкінці цього місяця. Закон передбачає можливе продовження цього терміну на 30 днів, але законодавці чітко дали зрозуміти, що хочуть, аби адміністрація Трампа найближчим часом представила план завершення конфлікту”, – зазначає видання.

