15 квітня на території Миколаївщини зареєстровано шість пожеж. Всі виникли в екосистемах. Горіли сміття, суха трава, чагарники та шини.

Пожежі гасили у м. Нова Одеса Новоодеської громади, с. Мішково-Погорілове Мішково-Погорілівської громади Миколаївського району, с. Мазурове Кривоозерської громади Первомайського району, Новомар’ївській громаді Вознесенського району, Володимирівській громаді Баштанського району та у самому м. Миколаєві.

До гасіння залучалися підрозділи ДСНС, вогнеборці місцевої пожежної охорони та лісники.

Загальна площа горіння склала понад 1,5 га.

Рятувальники вкотре закликають громадян не провокувати пожежі в екосистемах: не спалюйте суху рослинність і сміття, не кидайте недопалки на відкритих територіях та дотримуйтеся правил пожежної безпеки. Пам’ятайте: навіть невелике займання може швидко перерости у масштабну пожежу.