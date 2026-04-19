18 квітня та в ніч проти 19-го на теренах нашого краю зареєстровано три вогневі випадки, один з яких виник внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, вночі 19 квітня через потрапляння боєприпасів та їх уламків у Миколаївському районі виникла пожежа на території об’єкту транспортної інфраструктури. Рятувальники оперативно ліквідували горіння на площі 50 кв. м.

Ще дві пожежі виникли у самому м. Миколаєві. Горіли сміття на відкритій території та дрова зі сміттям в підсобному приміщенні одного з об’єктів. Обидві пожежі ліквідовано в найкоротші терміни на незначних площах. Причини займань встановлюють спеціалісти.

