Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 19 квітня.

За минулу добу в Миколаївській області було збито/подавлено 8 ударних БпЛА типу «Shahed 131/136» і безпілотників-імітаторів різних типів.

Внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Миколаївському районі виникла пожежа та пошкоджено техніку на території об’єкту транспортної інфраструктури. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Вчора ворог завдав ударів по Очаківській громаді, попередньо з РСЗВ. Постраждалих немає.