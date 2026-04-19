Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 318 220 (+1 070) осіб
танків – 11 882 (+6) од.
бойових броньованих машин – 24 420 (+10) од.
артилерійських систем – 40 324 (+82) од.
РСЗВ – 1 748 (+5) од.
засоби ППО – 1 349 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 247 131 (+2 019) од.
крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 90 397 (+203) од.
спеціальна техніка – 4 131 (+2) од.
Дані уточнюються.