У Польщі волонтери рятують жаб, допомагаючи їм перетинати дороги під час весняної міграції до місць розмноження. Через побудовану кілька років тому трасу шлях амфібій став небезпечним: під колесами машин гинуть сотні особин.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу NTD, передає Інше ТВ.

Під час шлюбного сезону самці жаб пересуваються, міцно утримуючись на спинах самок. У такому положенні пари долають довгий шлях до водойм.

Щовесни сотні добровольців надягають світловідбивні жилети, беруть ліхтарі та відра й виходять на дороги. Вони збирають амфібій і переносять їх у безпечне місце – до болот та ставків. До ініціативи приєднуються цілі сім’ї.

«Це справді вражає: бачити сім’ї з дітьми, які йдуть під дощем з відрами, у цих яскравих жилетах, щоб їх було видно. Дорога вузька та небезпечна, а вони переносять жаб з одного боку на інший», – каже учасниця Катажина Яцняцька.

Акцію організували місцеві жителі. Вже три роки поспіль вони збираються весняними вечорами. За їхньою оцінкою, за цей час вдалося врятувати близько 18 тисяч амфібій.

«Раніше ситуація була катастрофічною: жаб давили сотнями й навіть тисячами. Вранці на дорозі можна було побачити безліч їхніх тіл. Люди виходили збирати тих, хто вижив, плакали й не могли дивитися на те, що відбувається. Все почалося з людської доброти», зазначив координатор «жаб’ячого патруля» Лукаш Франчук.

До ініціативи приєдналися й науковці. Вони підкреслюють, що такі заходи безпосередньо впливають збереження популяцій.

«Це абсолютно виправдано. Статистика показує, скільки особин гине під час міграції під колесами машин. Це знижує здатність популяції до розмноження. У несприятливих умовах це може призвести до повного зникнення», – зауважив біолог Кшиштоф Клімашевський.

Такі ініціативи існують і в інших країнах. У США, Німеччині та Франції волонтери також допомагають амфібіям долати небезпечні ділянки.

