Австрієць, який володіє домом із садом та ставком, був змушений заплатити штраф у 30 тисяч євро за те, що в цьому ставку надто голосно кумкали жаби.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Скаргу подав сусід, який через шум не міг більше відчиняти на ніч вікна. Суд ухвалив, що в цьому випадку квакання, яке зазвичай вважається частиною природного середовища, справді переросло в серйозне порушення, яке потребує судового розгляду.

Справа в тому, що в ставку оселилися близько 50 самців жаб, які під час шлюбного сезону роблять шум, що чується до півкілометра. Він може не зупинятися цілодобово, тому що самці жаб постійно квакають, щоб залучити самок.

Жаби вважаються видом, що охороняється в Австрії. У попередніх подібних випадках суди відхиляли позови, пов’язані з кумканням, визнаючи, що ці звуки є частиною природного навколишнього шуму і, отже, не підлягають регулюванню. Однак у тих випадках йшлося не про таку кількість жаб.

Тепер оштрафований власник ставка має ще й зробити активні кроки для «зменшення чи усунення квакання», що турбує його сусіда. Щоправда, у відповідному рішенні суду не йдеться про те, як цього досягти — чи змінити місце існування, щоб у ставку залишилося менше жаб, чи створити звукоізолюючий захист, чи переселити земноводних в інший ставок.

Постанова викликала дебати, особливо серед захисників довкілля, які побоюються, що вона може створити проблемний юридичний прецедент. Екологи кажуть, що садові ставки стали цінними притулками для амфібій, чиє природне місце існування скорочується через урбанізацію.

Рішення суду стало першим випадком, коли шум від тварин, ще й виду, що охороняється, юридично був розцінений як порушення громадського порядку.

