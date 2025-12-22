45 діб поспіль наземний роботизований комплекс 3-тьої окремої штурмової бригади виходив на бойове чергування та кулеметним вогнем придушував усі спроби противника прорватися у наш сектор.

Про це повідомляє пресслужба 3-го армійського корпусу, передає Інше ТВ.

«Оператори підрозділу ударних НРК «NC13» керували роботом DevDroid TW 12.7 із безпечного укриття. За час місії ворогу не вдалося ані інфільтруватися, ані зайняти нашу позицію. А бійці утримали рубежі з нульовими втратами в живій силі», – мовиться в повідомленні.

Як технології перестають бути експериментом і найважчі завдання без ризику для життя піхоти тепер закриває «залізо» — в унікальному відео:

DevDroid TW 12.7 — це розвідувально-ударний наземний роботизований комплекс, створений компанією DevDroid. Модуль оснащений дистанційно керованою туреллю, адаптованою під калібр 12.7 мм.

За інформацією розробника, максимальна дальність ураження цілей такого комплексу становить до 1 км. Робот може рухатися з максимальною швидкістю до 7 км/год та має запас ходу 25 км. Скільки коштує такий дрон, у компанії публічно не повідомляли.

Як повідомляло Інше ТВ, За липень Міноборони допустило до експлуатації 8 вітчизняних НРК