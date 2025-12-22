Загалом від початку цієї доби відбулося 190 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 22:00 22.12.2025

Російські загарбники завдали 10 авіаційних ударів, скинувши при цьому 31 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 2924 дрони-камікадзе та здійснили 2853 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося шість атак російських загарбників. Ворог здійснив 110 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, дві з яких — із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні противник шість разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Вільчі, Колодязного.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дев’ять наступальних дій у районах населених пунктів Піщане, Загризове та у бік Курилівки, Новоплатонівки, Куп’янська.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили дев’ять штурмових дій противника у районах населених пунктів Середнє, Новоселівка, Мирне та у бік населених пунктів Надія, Чернещина, Дробишеве, Ставки.

На Слов’янському напрямку ворог шість разів атакував поблизу Дронівки, Сіверська, Серебрянки.

На Краматорському напрямку сьогодні боєзіткнень не фіксувалось.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 23 бойових зіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Щербинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Софіївка, сім боєзіткнень досі тривають.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 56 разів атакував у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Сухецького, Гришиного, Новопідгороднього, Новопавлівки. У деяких локаціях бої тривають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 174 окупанти, 132 з яких — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили три одиниці автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки, чотири БпЛА, також наші захисники уразили вісім укриттів особового складу ворога. Пошкоджено танк, дві одиниці автомобільної техніки та мотоцикл противника.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 10 атак загарбників у районах населених пунктів Вороне, Олександроград, Рибне, Злагода, Привільне та у бік Іскри, Вишневого, Олексіївки, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку агресор 12 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та в бік Зеленого.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили 10 атак у районі населених пунктів Щербаки, Степове, Плавні та у бік Лук’янівського, Приморського. Авіація противника завдала ударів по Воздвижівці, Степногірську, Лисогірці, Малокатеринівці, Любицькому, Барвінівці та Залізничному.

На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

