Сьогодні вночі у Будьонівську Ставропольського краю РФ втретє був атакований хімзавод “Ставролен”.Місцеві чули вибухи, а потім почалася пожежа.

ТОВ «Ставролен» – промислове підприємство у сфері хімічної та нафтохімічної промисловості, розташоване у Будьонівську. Підприємство входить до групи “Лукойл”. Це один з основних виробників поліетилену та поліпропілену в Росії, писало видання «Експерт Південь». У рейтингу «100 найбільших компаній СКФО за обсягом реалізованої продукції в 2021 році» компанія посіла Стверджується, що рік завод виробляє близько 340 тисяч тонн етилену, 319 тисяч тонн поліетилену та 113 тисяч тонн поліпропілену. У 2021 році компанія виробила 8-мільйонну тонну поліетилену. Продукція «Ставролена» використовується для виробництва труб, плівок, ізоляції кабелю та лакофарбових матеріалів, пише видання.

Глава регіону підтвердив удари по місту та займання у промзоні.