Президент США Дональд Трамп у понеділок знову підтвердив своє прагнення встановити американський контроль над Гренландією, оголосивши про намір призначити губернатора Луїзіани Джеффа Ландрі спеціальним посланцем на острові.

«Вона нам потрібна з міркувань національної безпеки. Ми мусимо її мати», — заявив Трамп журналістам у понеділок у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Президент зазначив, що Ландрі є «людиною, яка вміє домовлятися» і яка може допомогти реалізувати його бачення щодо встановлення контролю над цією територією.

«Якщо подивитися вздовж усього узбережжя, то російські й китайські кораблі повсюди», — попередив Трамп.

Він також наголосив, що його інтерес не пов’язаний із енергетичними чи мінеральними ресурсами Гренландії, заявивши, що США мають їх вдосталь.

Натомість, за його словами, Данія не приділяла належної уваги витратам на захист острова.

«Там дуже обмаль населення, і я не знаю… вони кажуть, що це Данія, але Данія не витратила жодних грошей. У них немає військового захисту. Кажуть, що Данія була там 300 років тому чи щось таке — з човном. Ну, ми теж були там із човнами, я впевнений. Тож нам доведеться все це якось владнати», — сказав Трамп.

Лендрі вже заявив, що для нього буде честю служити «справі приєднання Гренландії до США», пише Zn.ua.

Уряд Данії висловив протест.

-Ми вже говорили про це раніше. Тепер ми говоримо про це знову. Національні кордони й суверенітет держав чітко прописані в міжнародному праві, — йдеться у спільній заяві прем’єр-міністрів Данії та Гренландії Метте Фредеріксен та Йенса-Фредеріка Нільсена, повідомляє Euronews.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен заявив, що всі країни, включно зі США, повинні виявляти повагу до територіальної цілісності королівства:

«Я глибоко засмучений новиною про те, що президент Трамп призначив спеціального посланника, і я особливо засмучений і вважаю абсолютно неприйнятним те, як цей спеціальний посланник зараз коментує ситуацію, створюючи враження, що він має мандат на те, щоб зробити Гренландію американською».

МЗС Данії викликало посла США для пояснень.

Прем’єр-міністр Гренландії Йенс-Фредерік Нільсен заявив, що Гренландія належить гренландському народові, а територіальну цілісність острова потрібно поважати:

«Це фундаментальні принципи. Ви не можете анексувати іншу країну. Навіть якщо йдеться про міжнародну безпеку. Гренландія належить гренландцям, і США не повинні захоплювати Гренландію. Ми очікуємо поваги до нашої спільної територіальної цілісності».

Прем’єр-міністр Гренландії також додав, що хоча острів і вітає співпрацю з іншими країнами, вона повинна здійснюватися з повагою до гренландців і їхніх цінностей.

Трамп неодноразово закликав до встановлення юрисдикції США над обширним, багатим на корисні копалини північноатлантичним островом під час перехідного президентського періоду та в перші місяці свого другого терміну.

Він також не виключав використання військової сили для встановлення контролю над стратегічно розташованою територією.

У березні віцепрезидент Джей Ді Венс відвідав віддалену американську військову базу в Гренландії й звинуватив Данію в недостатніх інвестиціях у цю територію.

Ця тема зникла з газетних заголовків, а потім знову з’явилася у зв’язку з новою заявою. У серпні данська влада викликала посла США після повідомлення про те, що щонайменше троє людей, пов’язаних із Трампом, проводили таємні операції з впливу в Гренландії.

Данія і США є союзниками по НАТО.

Раніше цього місяця Данська служба оборонної розвідки у своєму щорічному звіті заявила, що США використовують свою економічну міць для «утвердження своєї волі» та погрожують застосуванням військової сили як проти друзів, так і проти ворогів.