У порогах Південного Бугу живе справжня легенда річок — марена дніпровська (Barbus borysthenicus).

Це унікальна риба, занесена до Червоної книги України, яка виживає лише там, де вода чиста, швидка й насичена киснем, а дно — кам’янисте. Саме тому порожисті ділянки Бугу залишаються одним з її останніх надійних прихистків, повідомляє Держекоінспекція Південно-Західного округу.

Марена має статус «зникаючий вид» і внесена не лише до Червоної книги України, а й до Європейського червоного списку.

Основні загрози для неї — гідротехнічне будівництво, яке змінює природний режим річок, забруднення води та надмірний вилов у минулому.

Цікаві факти про марену дніпровську:

• У 2018 році НБУ присвятив марені дніпровській пам’ятні монети номіналом 2 та 10 гривень.

• Вилов цієї риби суворо заборонений — за кожну особину передбачені значні штрафи.

• Назва borysthenicus походить від давньогрецької назви Дніпра — Борисфен.

