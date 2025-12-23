Президент США Дональд Трамп оголосив про створення нового флоту кораблів під назвою “Золотий флот”, повідомивши, що він схвалив плани будівництва двох нових “дуже великих лінкорів”.

Про це пише Fox News.

“Як ви знаєте, нам вкрай бракує кораблів. Частина нашого флоту застаріла, зношена і стала непридатною”, — заявив Трамп.

Поруч із ним під час виступу перебували державний секретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет та керівник Військово-морських сил США Джон Фелан.

На зображеннях позаду президента було показано новий «клас Трампа», включаючи один під назвою USS Defiant.

«Ми не будували лінкор з 1994 року. Ці передові судна будуть одними з найсмертоносніших надводних бойових кораблів… окрім наших підводних човнів».

Трамп заявив, що ВМС негайно почнуть закуповувати два кораблі, працюючи над 10, а згодом – до 20, до загальної кількості 25 кораблів, і прагнутимуть отримати перші два протягом двох з половиною років.

Трамп описав кораблі як важкоозброєні платформи, що поєднують ракети та традиційні морські гармати, стверджуючи, що вогнева міць на основі гармат може забезпечити бойові результати за значно меншу вартість, ніж ракети. Кожен корабель матиме водотоннажність понад 30 000–40 000 тонн і служитиме флагманом флоту США, сказав він.

Президент заявив, що лінкори будуть оснащені передовою зброєю, включаючи гіперзвукові ракети, електричні рейкові гармати та потужні лазерні системи, а також крилаті ракети морського базування, здатні нести ядерну зброю, які зараз розробляються. Трамп також сказав, що кораблі будуть оснащені найсучаснішими оборонними системами та нестимуть те, що він назвав «величезною кількістю ракет».

Трамп заперечив, що кораблі були призначені для протидії Китаю.

«Це протидія всім. Це не Китай, ми чудово ладнаємо з Китаєм», – сказав Трамп. «У мене чудові стосунки з президентом Сі, і справа не в Китаї. Це просто в усіх, кого ви не знаєте, хто приходить, але ми просто хотіли миру через силу».

Ця заява пролунала на тлі триваючих дебатів в оборонних колах щодо майбутнього флоту США, де нещодавня військово-морська стратегія робить акцент на підводних човнах, безпілотних системах та більш розподілених надводних силах.

Деякі оборонні планувальники стверджують, що великі надводні кораблі можуть бути більш помітними та вразливими цілями в сучасних конфліктах з великою кількістю ракет, тоді як інші стверджують, що більші платформи можуть забезпечити більшу вогневу міць, витривалість та можливості командування та управління.

Він вказав на кораблебудування часів Другої світової війни як на модель, зазначивши, що колись США виробляли кілька кораблів на день, порівняно з тим, що він назвав сьогоднішніми повільнішими темпами виробництва.

Трамп також пов’язав оголошення про лінкор із ширшими зусиллями щодо прискорення виробництва оборонної продукції США. Він сказав, що планує зустрітися наступного тижня з великими підрядниками оборонної галузі, щоб вимагати швидших термінів поставок, збільшення капіталовкладень у нові заводи та обмеження на викуп акцій та компенсацію керівникам.

«Ми виробляємо найкраще обладнання у світі, але вони не виробляють його достатньо швидко», — сказав Трамп, стверджуючи, що компанії повинні реінвестувати прибуток у виробничі потужності, а не в дивіденди та викуп.

«Я маю на увазі, що я продав більше літаків, ніж будь-який президент, мабуть, 20. Тож щоразу, коли я кудись їжджу, я продаю 100 літаків», — сказав він. «І я завжди маю повторювати: п’ять років, шість років, сім років – гелікоптери, гелікоптери Apache, багато років».

Ця заява пролунала в той час, коли адміністрація Трампа зробила суднобудування пріоритетом Білого дому, створивши спеціальний офіс для нагляду за морською промисловою політикою та сигналізуючи про ширші зусилля щодо розширення військово-морського потенціалу США.

Керівники оборонних відомств роками попереджали, що промислова база суднобудування США намагається встигати за попитом, посилаючись на нестачу робочої сили, нестійкі мережі постачальників, старіючу інфраструктуру та постійні затримки на великих верфях.

Керівники ВМС давно вказують на зміну вимог та зміни конструкції після початку будівництва як на ще один фактор, що призводить до затримок та зростання витрат у великих програмах суднобудування.